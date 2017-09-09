Никакого зажима искусства: Лавров прокомментировал арест Серебренникова

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Москва, 8 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал арест режиссёра Кирилла Серебренникова.

При этом он напомнил, что на эту тему уже высказывался президент России Владимир Путин, поэтому ему «даже нет нужды комментировать» эту тему.

По мнению Лаврова, то, что Серебренников получал государственные деньги для реализации своих творческих замыслов, «уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает».

Вопросы возникли относительно того, как эти деньги были израсходованы, пояснил министр.

