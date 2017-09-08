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Дамаск отверг обвинения ООН в применении химического оружия
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    Дамаск отверг обвинения ООН в применении химического оружия

    17:43  8 Сентября 2017  /обновлено: 18:06  08 Сентября 2017
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    Дамаск отверг обвинения ООН в применении химического оружия

    Дамаск, 8 сентября. Сирийское правительство заявило, что не использовало химическое оружие в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года.

    В министерстве иностранных дел Сирии заявили, что Дамаск не обладает химическим оружием, никогда его не применял и не собирается применять против сирийцев, сообщает агентство «САНА».

    Это заявление было сделано в ответ на отчет ООН, в котором официальный Дамаск обвиняется в применении отравляющего вещества зарин в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб в апреле текущего года. В результате химической атаки погибло около 90 человек, более 500 человек пострадали от отравляющего вещества.

    Дамаск отверг обвинения ООН в применении химического оружия

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #дамаск #химоружие
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