Дамаск отверг обвинения ООН в применении химического оружия

В Избранное

Дамаск, 8 сентября. Сирийское правительство заявило, что не использовало химическое оружие в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года.

В министерстве иностранных дел Сирии заявили, что Дамаск не обладает химическим оружием, никогда его не применял и не собирается применять против сирийцев, сообщает агентство «САНА».

Это заявление было сделано в ответ на отчет ООН, в котором официальный Дамаск обвиняется в применении отравляющего вещества зарин в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб в апреле текущего года. В результате химической атаки погибло около 90 человек, более 500 человек пострадали от отравляющего вещества.