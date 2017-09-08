ВВС коалиции нанесли около 60 ударов по ИГ в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 8 сентября. Самолеты международной коалиции по борьбе с ИГ* за два дня нанесли 58 ударов по позициям террористов. Такая информация приводится в пресс-релизе коалиции, распространенном в пятницу.

Как говорится в сообщении, накануне ВВС коалиции осуществили 7 бомбардировок в Ираке и 12 в Сирии. Так, под удары попали тактические подразделения около Аль-Каима, огневые позиции около Ракки, а также штаб-квартира боевиков в районе Абу-Камала.

Кроме того, 6 сентября самолеты коалиции нанесли 39 ударов по сирийским боевикам.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.