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Подаренного Путиным коня Президента нашли в Кисловодске по фото
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    Подаренного Путиным коня Президента нашли в Кисловодске по фото

    20:00  8 Сентября 2017
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    Подаренного Путиным коня Президента нашли в Кисловодске по фото

    Кисловодск, 8 сентября. Подаренного главой РФ Владимиром Путиным коня Президента, который был украден у жительницы Кисловодска, нашли по фото.

    О пропаже животного его хозяйка сообщила в августе. Стоимость коня составляет более 100 тысяч рублей. В момент происшествия жительница Предгорного района находилась в отъезде.

    Полицейские составили ориентировку на животное, которое удалось найти по внешнему сходству на территории Курортного парка Кисловодска. Конь спокойно щипал траву и был возвращен владелице. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, однако преступники пока не найдены.

    «В настоящее время сотрудниками полиции ведутся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого в хищении», — цитирует пресс-службу ГУ МВД России по Ставропольскому краю «Свободная пресса».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #президент #конь
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