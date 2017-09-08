Подаренного Путиным коня Президента нашли в Кисловодске по фото

В Избранное

Кисловодск, 8 сентября. Подаренного главой РФ Владимиром Путиным коня Президента, который был украден у жительницы Кисловодска, нашли по фото.

О пропаже животного его хозяйка сообщила в августе. Стоимость коня составляет более 100 тысяч рублей. В момент происшествия жительница Предгорного района находилась в отъезде.

Полицейские составили ориентировку на животное, которое удалось найти по внешнему сходству на территории Курортного парка Кисловодска. Конь спокойно щипал траву и был возвращен владелице. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, однако преступники пока не найдены.