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Мужчина и двое маленьких детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье
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    Мужчина и двое маленьких детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье

    17:43  8 Сентября 2017
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    Мужчина и двое маленьких детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье

    Ставрополь, 8 сентября. Три человека, включая двух маленьких детей, погибли в пятницу в Ставропольском крае в результате столкновения двух иномарок. Трагедия произошла в Минераловодском районе.  

    Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel. В результате ДТП водитель и пассажирка Volkswagen были госпитализированы, а водитель Opel и двое маленьких детей, находившихся в автокреслах, погибли на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.

    Мужчина и двое маленьких детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье

    Отметим, что это не первое ДТП с участием детей за день. Как сообщает Телеканал 360, в пятницу автобус в Омске совершил наезд на 10-летнего мальчика, когда тот выходил на остановке.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #дтп #жертвы #ставрополь #иномарки
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