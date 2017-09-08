Мужчина и двое маленьких детей погибли в страшном ДТП на Ставрополье

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Ставрополь, 8 сентября. Три человека, включая двух маленьких детей, погибли в пятницу в Ставропольском крае в результате столкновения двух иномарок. Трагедия произошла в Минераловодском районе.

Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel. В результате ДТП водитель и пассажирка Volkswagen были госпитализированы, а водитель Opel и двое маленьких детей, находившихся в автокреслах, погибли на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.

Отметим, что это не первое ДТП с участием детей за день. Как сообщает Телеканал 360, в пятницу автобус в Омске совершил наезд на 10-летнего мальчика, когда тот выходил на остановке.