ВКС РФ получили высокую оценку ливанских СМИ

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Бейрут, 8 сентября. Ливанские СМИ высоко оценили эффективность действий ВКС РФ в центральной и восточной Сирии.

Средства массовой информации Ливана опубликовали ряд материалов, в которых подробно описаны действия российских военных летчиков в провинциях Хомс, Хама и Дейр эз-Зор. Журналисты уверены, что именно эффективность ВКС РФ помогла сирийской армии в кратчайшие сроки прорвать многолетнюю блокаду боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) с города Дейр эз-Зор.

Источники отмечают роль российской авиации в создании Акербатского котла в провинции Хама. ВКС РФ, пишут СМИ, уничтожили большое количество военной техники исламистов и живой силы «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.