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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
ВКС РФ получили высокую оценку ливанских СМИ
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    ВКС РФ получили высокую оценку ливанских СМИ

    17:46  8 Сентября 2017
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    ВКС РФ получили высокую оценку ливанских СМИ

    Бейрут, 8 сентября. Ливанские СМИ высоко оценили эффективность действий ВКС РФ в центральной и восточной Сирии.

    Средства массовой информации Ливана опубликовали ряд материалов, в которых подробно описаны действия российских военных летчиков в провинциях Хомс, Хама и Дейр эз-Зор. Журналисты уверены, что именно эффективность ВКС РФ помогла сирийской армии в кратчайшие сроки прорвать многолетнюю блокаду боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) с города Дейр эз-Зор.

    Источники отмечают роль российской авиации в создании Акербатского котла в провинции Хама. ВКС РФ, пишут СМИ, уничтожили большое количество военной техники исламистов и живой силы «Халифата».

    ВКС РФ получили высокую оценку ливанских СМИ

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #дейр эз-зор
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