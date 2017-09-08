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Политика
Арбитраж Москвы повторно отказался арестовать турбины Siemens в Крыму
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    Арбитраж Москвы повторно отказался арестовать турбины Siemens в Крыму

    17:36  8 Сентября 2017  /обновлено: 17:37  08 Сентября 2017
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    Арбитраж Москвы повторно отказался арестовать турбины Siemens в Крыму

    Москва, 8 сентября. Арбитражный суд Москвы повторно отказал немецкому концерну Siemens AG в наложении ареста на поставленные в Крым турбины. Соответствующая информация приводится в материалах суда.

    На 18 сентября назначены предварительные слушания по делу. Концерн требует признать сделку недействительной и вернуть четыре турбины производителю — российской «дочке» Siemens.

    20 августа Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Siemens об аресте четырех газовых турбин. Суд посчитал, что истец не представил каких-либо доказательств в обоснование своих доводов.



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #siemens #турбины
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