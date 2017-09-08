Арбитраж Москвы повторно отказался арестовать турбины Siemens в Крыму

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Москва, 8 сентября. Арбитражный суд Москвы повторно отказал немецкому концерну Siemens AG в наложении ареста на поставленные в Крым турбины. Соответствующая информация приводится в материалах суда.

На 18 сентября назначены предварительные слушания по делу. Концерн требует признать сделку недействительной и вернуть четыре турбины производителю — российской «дочке» Siemens.

20 августа Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Siemens об аресте четырех газовых турбин. Суд посчитал, что истец не представил каких-либо доказательств в обоснование своих доводов.





