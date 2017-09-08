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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Весь мир
САА при поддержке ВКС РФ начала операцию по деблокаде аэропорта Дейр эз-Зора
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    САА при поддержке ВКС РФ начала операцию по деблокаде аэропорта Дейр эз-Зора

    17:26  8 Сентября 2017  /обновлено: 17:33  08 Сентября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ начала операцию по деблокаде аэропорта Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 8 сентября. Союзные войска Сирии при поддержке ВКС РФ начали наступление на позиции «Исламского государства»* в районе военного аэродрома.

    Военный аэропорт играет стратегически важную роль для Дейр эз-Зора, гарнизон города за время осады получал продовольствие и подкрепление исключительно воздушным путем. В данный момент, отмечает портал «Аль-Масдар», сирийские войска ведут наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Поддержку с воздуха наземным войскам оказывают ВКС РФ. Отмечается, что после деблокады аэропорта САА намерена освободить от боевиков район «Панорама» и городское кладбище.

    САА при поддержке ВКС РФ начала операцию по деблокаде аэропорта Дейр эз-Зора

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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