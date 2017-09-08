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Путин проинспектировал ход реконструкции набережной в Перми
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    Путин проинспектировал ход реконструкции набережной в Перми

    18:00  8 Сентября 2017  /обновлено: 18:13  08 Сентября 2017
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    Путин проинспектировал ход реконструкции набережной в Перми

    Пермь, 8 сентября. Российский лидер Владимир Путин находится в пятницу с рабочим визитом в Перми. Глава государства проинспектировал ход реконструкции набережной реки Камы, выслушал доклад врио губернатора Пермского края Максима Решетникова о планах развития инфраструктуры города.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь, где встретился с врио губернатора Максимом Решетниковым. Глава региона представил российскому лидеру план реконструкции городской инфраструктуры. По словам Решетникова, на данный момент обустроено только два километра набережной Камы, остальная часть занята заводами и железной дорогой.

    Региональные власти планируют перенести 20 километров путей на другой берег реки и запустить трамвай на освобожденной колее. Решетников также сообщил Путину, что на обновленной части набережной появится краеведческий музей и художественная галерея, будет построена вторая сцена Театра оперы и балета. Власти запланировали развитие инфраструктуры для досуга и спорта.

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия #пермь
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