ИГИЛ вербует несовершеннолетних боевиков в Индонезии

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Джакарта, 8 сентября. Школа «Исламского государства»* вербует детей-боевиков для войны в Сирии.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) создала в Индонезии специальную школу, которая пропагандирует среди местных детей радикальные идеи.

По данным агентства в период с 2013 по 2016 год «образовательное учреждение» в Индонезии отправило в Сирийскую арабскую республику не менее двенадцати человек для войны на стороне «Исламского государства». Отмечается, что порядка восемнадцати человек были арестованы за попытки организации террористических актов в Индонезии.

* Организация запрещена на территории РФ.