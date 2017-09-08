Путин поздравит москвичей с 870-летием российской столицы

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Москва, 8 сентября. Президент России Владимир Путин в субботу примет участие в праздновании 870-летия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Девятого сентября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города. Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства 9 сентября посетит открытие Большой спортивной арены в «Лужниках» и даст старт туру кубка Чемпионата мира по футболу-2018.