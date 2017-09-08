Выставку о блокадном Ленинграде в первый день посетили более 1000 жителей Ярославля

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Ярославль, 8 сентября. Интерактивную выставку «Одна страна – одна Победа!», организованную по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, за первый день посетили свыше 1000 человек.

Организованная руководством Ярославской области выставка «Одна страна – одна Победа!», приуроченная к 76-й годовщине начала блокады Лениграда, пользуется большой популярностью среди местных жителей. Только за первый день экспозиция приняла свыше 1000 посетителей.

На выставке можно увидеть уникальные экспонаты патриотического союза «Ленрезерв», которые впервые представлены за пределами Ленобласти. Речь идет о 70 единицах различного транспорта военного времени, стрелковом оружии, средствах связи, боевых знаменах блокадной истории.