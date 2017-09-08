Эксперты рассказали, чем грозят человечеству вспышки на Солнце

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Москва, 8 сентября. Новая сильнейшая вспышка максимального класса X произошла на Солнце. По мнению ученых, повышение уровня радиации в периоды солнечной гиперактивности грозит населению Земли рост онкологических заболеваний.

О новой вспышке сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), уточнив, что сила происходящей на Земле магнитной бури оказалась примерно в 10 раз больше, чем предсказывалось. Сейчас уровень бури оценивается в 4-5 баллов. Она носит планетарный характер.

Однако самая мощная за 12 лет вспышка класса Х9.3 на Солнце была зафиксирована в четверг, 7 сентября, напоминает «Ридус».