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Эксперты рассказали, чем грозят человечеству вспышки на Солнце
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    Эксперты рассказали, чем грозят человечеству вспышки на Солнце

    17:12  8 Сентября 2017  /обновлено: 17:23  08 Сентября 2017
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    Эксперты рассказали, чем грозит человечеству вспышки на Солнце

    Москва, 8 сентября. Новая сильнейшая вспышка максимального класса X произошла на Солнце. По мнению ученых, повышение уровня радиации в периоды солнечной гиперактивности грозит населению Земли рост онкологических заболеваний.

    О новой вспышке сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), уточнив, что сила происходящей на Земле магнитной бури оказалась примерно в 10 раз больше, чем предсказывалось. Сейчас уровень бури оценивается в 4-5 баллов. Она носит планетарный характер. 

    Однако самая мощная за 12 лет вспышка класса Х9.3 на Солнце была зафиксирована в четверг, 7 сентября, напоминает «Ридус».

     

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    Автор: Алексей Громов
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