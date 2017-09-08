Высокий риск финансовых потерь: ЦБ не допустит криптовалюту на российский рынок

В Избранное

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты пока не будут допущены на российский рынок. Соответствующее заявление глава Центробанка сделала на Московском финансовом форуме.

«Мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, несколько лет криптовалюты показывали незначительный рост, однако за последнее время стоимость виртуальной валюты многократно возросла.

«Многие видят в этом возможность, используя новые технологии легкого, необременительного повышения благосостояния», — заключила Эльвира Набиуллина.

Экономист также предупредила, что анонимность транзакций делает криптовалюту удобным инструментом для финансирования противозаконной деятельности.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что инвестирование денежных средств в криптовалюту действительно сопряжено с повышенным риском.

«Мы видим повышенную волатильность криптовалют. Неквалифицированным инвестором вкладывать деньги в этот инструмент не стоит. Игнорирование рисков может привести к серьезным финансовым потерям. Квалифицированные же инвесторы, на мой взгляд, могут иметь право инвестировать в криптовалюту, поскольку они лучше ориентируются на рынке ценных бумаг и разбираются в прочих финансовых инструментах. В случае с криптовалютами, высокие риски компенсируются повышенной доходностью», — объясняет Ткачук.

Многие регуляторы, не только российский, занимают в вопросе виртуальной валюты осторожную позицию и предупреждают всех заинтересованных в инвестировании в виртуальные валюты лиц о возможных денежных потерях. Например, Народный банк Китая на своем официальном сайте предупредил граждан о существующих рисках на этой неделе.

«Все, кто вкладывается в криптовалюты и ICO, должны понимать, что в случае потерь они могут пенять только сами на себя, регулятор в данном случае не несет никакой ответственности. Своим заявлением Эльвира Сахипзадовна еще раз напомнила гражданам России о существующих рисках», — предупреждает Олег Ткачук.

На финансовом форуме глава ЦБ также сказала, что рост количества расчетов на рынке товаров и услуг за криптовалюту в перспективе может подорвать денежное обращение на территории России. Олег Ткачук считает, что опасения подобного рода пока преждевременны.

«Я думаю, это не вопрос ближайших нескольких лет. Проникновение криптовалют в РФ очень невелико. Преимущественно они распространены в странах Азии. Даже если присутствие криптовалют на отечественном рынке увеличится, они смогут занять лишь какую-то определенную часть рынка, не более. Денежное обращение они не заменят, потому что обладают определенным особенностями – например, не регулируются существующей нормативно-правовой базой», — объясняет эксперт.

Эльвира Набиуллина в своей речи подчеркнула, что регулятор не ставит перед собой задачу ограничить развитие технологий. В ЦБ осознают перспективность нового инструмента и будут поступательно работать над тем, чтобы внедрять технологии там, где их использование будет эффективно.

Олег Ткачук в свою очередь указывает, что различные государственные ведомства занимают различную позицию по вопросу легализации виртуальной валюты. Также пока нет единой точки зрения, какой статус будет присвоен криптовалюте – либо это будет платежное средство, как, например, в Японии, либо ей присвоят статус актива. Во втором случае доход с криптовалюты будет облагаться налогом – а это дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации. Эту позицию активно приветствует Минфин РФ.

Президент Сбербанка Герман Греф на ВЭФ-2017 призвал мягко регулировать криптовалюту, поскольку излишнее усердие ЦБ и прочих заинтересованных ведомств, по его мнению, может «задушить перспективную технологию». В настоящее время криптовалюта как платежное средство легилизовано только в Японии, в начале этого пути находятся Малайзия, Индия и Южная Корея. В июне 2017 года на ПМЭФ-2017 зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила о том, что ЦБ приступил к разработке собственной криптовалюты.