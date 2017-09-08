Угроза войны в Приднестровье: эксперт объяснил, зачем армия Молдавии прибыла на Украину

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Боевые подразделения армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область Украины. Об этом рассказал руководитель пресс-службы военных маневров Антон Миронович. Мы наблюдаем конфликт между президентом и парламентом Молдавии, который может привести к возобновлению боевых действий в Приднестровье, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области», — сообщил Миронович.

Примечательно, в минувшую среду правительство Молдавии утвердило участие Национальной гвардии в учениях Rapid Trident — 2017. В свою очередь президент страны, как главнокомандующий армией, отметил этот указ, однако его солдаты все равно отправились на Украину.

«Проблема в том, что президентские полномочия в Молдавии достаточно скромные, поэтому внутренней политикой занимается в основном правительство. В данной ситуации наблюдается диссонанс между политической ориентацией Додона, хотя бы формально-декларируемой и той ориентацией, которую коллективно разделяют министры молдавского правительства. Совершенно очевидно, что они не просто разные, а скорее диаметрально противоположные», — поясняет ситуацию политолог.

Игорь Додон для молдавского правительства является фигурой, поддерживающей пророссийский вектор развития страны, и это при том, что само правительство остается прозападным, ориентирующимся на евроатлантические структуры и на Европейский союз. Отсюда и противостояние.

«Участие молдавских военных в военных учениях на Украине, безусловно, носит символический характер. В целом, для Евросоюза и для НАТО — Молдавия может играть роль военного плацдарма, но и то достаточно небольшого, потому рядом есть Румыния, которая уже входит в военно-политический блок НАТО. В определенном смысле Молдавия важна тем, что она может выступить в качестве инструмента по реинтеграции Приднестровья, которое видится Западом как некий российский форпост. Но дело то в том, что жители ПМР рассматривают себя и ассоциируют себя с россиянами. Они испытывают желание присоединиться к России», — продолжает эксперт.

По мнению собеседника ФАН, события развиваются так, что в будущем мировому сообществу предстоит наблюдать продолжение политической вражды между лидером Молдавии и ее парламентом, что также может спровоцировать конфликт в Приднестровье.