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Политика
Угроза войны в Приднестровье: эксперт объяснил, зачем армия Молдавии прибыла на Украину
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    Угроза войны в Приднестровье: эксперт объяснил, зачем армия Молдавии прибыла на Украину

    17:37  8 Сентября 2017
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    Президент Молдавии Игорь Додон

    Боевые подразделения армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область Украины. Об этом рассказал руководитель пресс-службы военных маневров Антон Миронович. Мы наблюдаем конфликт между президентом и парламентом Молдавии, который может привести к возобновлению боевых действий в Приднестровье, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    «Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области», — сообщил Миронович.

    Примечательно, в минувшую среду правительство Молдавии утвердило участие Национальной гвардии в учениях Rapid Trident — 2017. В свою очередь президент страны, как главнокомандующий армией, отметил этот указ, однако его солдаты все равно отправились на Украину.

    «Проблема в том, что президентские полномочия в Молдавии достаточно скромные, поэтому внутренней политикой занимается в основном правительство. В данной ситуации наблюдается диссонанс между политической ориентацией Додона, хотя бы формально-декларируемой и той ориентацией, которую коллективно разделяют министры молдавского правительства. Совершенно очевидно, что они не просто разные, а скорее диаметрально противоположные», — поясняет ситуацию политолог.

    Военные учения на Украине

    Игорь Додон для молдавского правительства является фигурой, поддерживающей пророссийский вектор развития страны, и это при том, что само правительство остается прозападным, ориентирующимся на евроатлантические структуры и на Европейский союз. Отсюда и противостояние.

    «Участие молдавских военных в военных учениях на Украине, безусловно, носит символический характер. В целом, для Евросоюза и для НАТО — Молдавия может играть роль военного плацдарма, но и то достаточно небольшого, потому рядом есть Румыния, которая уже входит в военно-политический блок НАТО. В определенном смысле Молдавия важна тем, что она может выступить в качестве инструмента по реинтеграции Приднестровья, которое видится Западом как некий российский форпост. Но дело то в том, что жители ПМР рассматривают себя и ассоциируют себя с россиянами. Они испытывают желание присоединиться к России», — продолжает эксперт.

    Флаг ПМР

    По мнению собеседника ФАН, события развиваются так, что в будущем мировому сообществу предстоит наблюдать продолжение политической вражды между лидером Молдавии и ее парламентом, что также может спровоцировать конфликт в Приднестровье.

    «Противостояние будет нарастать и дальше. Я не знаю, как себя поведет Додон, сможет ли он отправить в отставку ряд силовиков или нет. А могут и его попытаться отправить в отставку, организовав импичмент. В любом случае, следовало бы готовиться к худшему, потому что сейчас обостряется ситуация вокруг Приднестровья, и если Додон также окажется беспомощным главкомом в этом вопросе, то вполне возможно, что ситуация усугубится вплоть до силового решения со стороны молдавского правящего класса. Тогда, конечно, будет очень печально для всех», — заключил Богдан Безпалько.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #украина #игорь додон #молдавия #война #военные учения #пмр #военный конфликт
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