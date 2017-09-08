Ученые нашли способ определить сексуальную ориентацию человека по фото

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Нью-Йорк, 8 сентября. Искусственный интеллект способен определить сексуальную ориентацию человека по фотографии, считают специалисты из Стэнфордского университета. В Journal of Personality and Social Psychology были опубликованы результаты исследования.

Согласно приведенным данным, ученые разработали основанный на программе искусственного интеллекта специальный алгоритм, способный определять гомосексуальность по снимку. Программа анализировала изображения с помощью «глубоких нейронных сетей», которые позволяют сопоставлять между собой большое количество внешних признаков.

Так, для людей с нетрадиционной ориентацией характерно обладание «гендерно-атипичными» чертами лица. По мнению специалистов, ориентация является врожденным, а не приобретенным признаком, что подтверждает эксперимент с машинным зрением. Было отмечено, что если искусственный интеллект изучал пять фотографий одного человека, то процент правильного определения ориентации возрастал до 91% у мужчин и до 83% у женщин.

Ранее сообщалось, что исследователи из Калифорнийского университета обнаружили новый способ, при помощи которого можно замедлить старение.