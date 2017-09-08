Уфолог: первый в истории инопланетянин высадился в Якутии

В Избранное

Москва, 8 сентября. Первая высадка инопланетян на Земле произошла еще в начале XX века в России. В этом уверен уфолог Михаил Шкотерн.

По его словам, в 1932 году инопланетный корабль приземлился на территории Якутии, что подтверждают фотоснимки и свидетельства очевидцев. Только после этого инцидента в разных странах стали появляться сообщения о высадке пришельцев.

Тем не менее, несмотря на все старания искателей следов существования внеземных цивилизаций, до сих пор нет ни одного доказательства в пользу теории о том, что человечество не одиноко во Вселенной, пишет «Вечерняя Москва».