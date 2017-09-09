Лаврову танк не нужен: посольство РФ высмеяло фото Джонсона на эстонской БМП
Москва, 8 сентября. Глава МИД Британии Борис Джонсон прокатился на танке во время своего визита в Эстонию. Фото поездки британского министра на боевой машине опубликовало в Twitter посольство России в Великобритании, пошутившее над политиком.
«Министру иностранных дел Лаврову не нужен танк, чтобы донести свою точку зрения. Его стиль — оставаться последовательным в меняющихся условиях», — прокомментировали в посольстве РФ фото Джонсона в танке.
Глава МИД Британии Борис Джонсон посетил базу НАТО в городе Тапа в ходе визита в Эстонию, где прокатился на танке «Челленджер» в части британских вооруженных соединений, сообщает «Газета.Ru».
FM Lavrov doesn’t need to ride a tank to make his point. He’d rather rely on consistency of message and evolving context. pic.twitter.com/r5Dq7s2G61— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 8, 2017