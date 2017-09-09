Лаврову танк не нужен: посольство РФ высмеяло фото Джонсона на эстонской БМП

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Москва, 8 сентября. Глава МИД Британии Борис Джонсон прокатился на танке во время своего визита в Эстонию. Фото поездки британского министра на боевой машине опубликовало в Twitter посольство России в Великобритании, пошутившее над политиком.

«Министру иностранных дел Лаврову не нужен танк, чтобы донести свою точку зрения. Его стиль — оставаться последовательным в меняющихся условиях», — прокомментировали в посольстве РФ фото Джонсона в танке.

Глава МИД Британии Борис Джонсон посетил базу НАТО в городе Тапа в ходе визита в Эстонию, где прокатился на танке «Челленджер» в части британских вооруженных соединений, сообщает «Газета.Ru».