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Сирия: ССА под влиянием России сдает позиции на юге страны правительственным войскам
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    Сирия: ССА под влиянием России сдает позиции на юге страны правительственным войскам

    16:52  8 Сентября 2017
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    Сирия: ССА под влиянием России сдает позиции на юге страны правительственным войскам

    Дамаск, 8 сентября. Россия, США и Иордания подписали соглашение, в соответствии с которым сирийская армия возьмет под контроль большую часть юга страны.

    Согласно соглашению под контроль сирийской армии переходит порядка 900 ключевых пунктов в южной части страны, которые ранее удерживались боевиками альянса «Свободная сирийская армия». Исламисты обязаны отступить на территорию Иордании, отмечается в документе. Сирийский источник сообщает, что одна из группировок ССА уже начала эвакуацию через границу Сирии.

    Данная договоренность не касается военной базы около пограничного перехода Ат-Танф, которая была создана американскими военными. На этом участке планируется создание еще одной зоны деэскалации.

    Сирия: ССА под влиянием России сдает позиции на юге страны правительственным войскам

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иордания #сса #ат-танф
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