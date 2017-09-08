Сирия: ССА под влиянием России сдает позиции на юге страны правительственным войскам

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Дамаск, 8 сентября. Россия, США и Иордания подписали соглашение, в соответствии с которым сирийская армия возьмет под контроль большую часть юга страны.

Согласно соглашению под контроль сирийской армии переходит порядка 900 ключевых пунктов в южной части страны, которые ранее удерживались боевиками альянса «Свободная сирийская армия». Исламисты обязаны отступить на территорию Иордании, отмечается в документе. Сирийский источник сообщает, что одна из группировок ССА уже начала эвакуацию через границу Сирии.

Данная договоренность не касается военной базы около пограничного перехода Ат-Танф, которая была создана американскими военными. На этом участке планируется создание еще одной зоны деэскалации.