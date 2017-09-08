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Сечин заявил, что в обнародованном разговоре с Улюкаевым содержится гостайна
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    Сечин заявил, что в обнародованном разговоре с Улюкаевым содержится гостайна

    16:58  8 Сентября 2017
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    Сечин заявил, что в обнародованном разговоре с Улюкаевым содержится гостайна

    Москва, 8 сентября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в обнародованной стенограмме его разговора с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым присутствовали сведения, содержащие гостайну. Он также выразил мнение, что процесс по делу Улюкаева должен был быть закрытым.

    По мнению Сечина, оглашение в суде стенограммы беседы с экс-министром можно охарактеризовать как «профессиональный кретинизм», поскольку подобные вещи должны быть закрыты со всех сторон.

    «Там есть сведения, содержащие гостайну», — сказал он в беседе с «Коммерсантом».

    Собеседник издания добавил, что во время разговора с обвиняемым «ничего такого не сказал». Он также подчеркнул, что подобные судебные процессы должны проходить в закрытом режиме.

    Сечин заявил, что в обнародованном разговоре с Улюкаевым содержится гостайна

    Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. Экс-главе МЭР грозит до 15 лет заключения. В стенограмме аудиозаписи разговора подсудимого с Игорем Сечиным не говорится о деньгах, однако девять раз упоминается «корзинка с колбасой». По версии следствия, речь идет о передаваемой Улюкаеву взятке. 

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    Автор: Борис Любимов
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