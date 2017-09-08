Актер Пашинин о своей «гибели» в Донбассе: Приказа умирать не было

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Киев, 8 сентября. Актер Анатолий Пашинин, о гибели которого сообщалось ранее, опроверг сообщения СМИ о своей смерти. По его словам, с ним все хорошо.

«Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив», — сказал боец Украинской добровольческой армии* в комментарии изданию InfoResist.

Командир 8-го батальона «Аратта» УДА Андрей Гергерт также опроверг сообщение о гибели Пашинина.

«Неправда это все. Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый», — отметил он.

Напомним, ранее Пашинин заявлял украинским СМИ, что «ловит кайф» от войны в Донбассе и нахождения рядом со «славными ребятами» из ВСУ.

УДА создана на базе экстремистской украинской организации «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.