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Актер Пашинин о своей «гибели» в Донбассе: Приказа умирать не было
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    Актер Пашинин о своей «гибели» в Донбассе: Приказа умирать не было

    17:09  8 Сентября 2017  /обновлено: 17:51  08 Сентября 2017
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    Актер Пашинин о своей «гибели» в Донбассе: Приказа умирать не было

    Киев, 8 сентября. Актер Анатолий Пашинин, о гибели которого сообщалось ранее, опроверг сообщения СМИ о своей смерти. По его словам, с ним все хорошо.

    «Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив», — сказал боец Украинской добровольческой армии* в комментарии изданию InfoResist.

    Командир 8-го батальона «Аратта» УДА Андрей Гергерт также опроверг сообщение о гибели Пашинина. 

    «Неправда это все. Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый», — отметил он.

    Напомним, ранее Пашинин заявлял украинским СМИ, что «ловит кайф» от войны в Донбассе и нахождения рядом со «славными ребятами» из ВСУ.

    УДА создана на базе экстремистской украинской организации «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

    Актер Пашинин о своей «гибели» в Донбассе: Приказа умирать не было

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #пашинин
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