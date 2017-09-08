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Дамаск: боевики «Армии Ислама» обменялись пленными с САА на востоке провинции
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    Дамаск: боевики «Армии Ислама» обменялись пленными с САА на востоке провинции

    16:38  8 Сентября 2017  /обновлено: 17:00  08 Сентября 2017
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    Дамаск: боевики «Армии Ислама» обменялись пленными с САА на востоке провинции

    Дамаск, 8 сентября. Обмен пленными между правительственными войсками и исламистами произошел в районе Хараста.

    По сообщению информационного агентства «Аль-Масдар» командование Сирийской арабской армии и боевики «Армии Ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической группировкой в ряде стран) пришли к соглашению об обмене пленными.

    САА освободила 15 боевиков, которые были захвачены в ходе столкновений, исламисты передали соответствующее количество военнослужащих сирийской армии. Источник отмечает, что это уже третий обмен пленными между САА и «Армией Ислама» за последние два месяца.

    Дамаск: боевики «Армии Ислама» обменялись пленными с САА на востоке провинции

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #саа #джейш аль-ислам
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