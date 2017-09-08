Додон запретил военным участвовать в учениях на Украине, но его ослушались

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Кишинев, 8 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки руководящего минобороны замминистра Георгия Галбура. Последний не подчинился его запрету и направил солдат на учения НАТО, которые пройдут на территории Украины.

«Я подписал приказ, согласно которому запрещаю молдавским военным участвовать в любых действиях за пределами страны без предварительного согласия президента», — сказал Додон, слова которого приводит ТАСС.

Военнослужащие армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область. Об этом сообщил сегодня глава пресс-службы учений Антон Миронович.

«Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Выводы делайте сами», — пишет он на своей странице в Facebook.

По данным Минобороны Украины, учения НАТО войдут в активную фазу 11 сентября, они продлятся на Украине до 23 сентября. Ожидается, что в учениях будут задействованы по меньшей мере 2,5 тыс. военных из 15 стран.

Кабмин Молдавии ранее утвердил участие военнослужащих в учениях Rapid Trident, однако президент Игорь Додон отменил этот указ. Тем не менее, представители молдавской армии все равно оказались на Украине.