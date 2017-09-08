Миронов высоко оценил реставрацию Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле

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Ярославль, 8 сентября. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил церемонию освящения и подъема первых куполов Спасо-Пробоинского храма Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря, который был заложен Мининым и Пожарским.

Восстановление храма Кирилло-Афанасивеского монастыря говорит о том, что потомки помнят историю России, заявил врио главы региона Дмитрий Миронов. Средства на восстановление куполов поступили в Ярославскую область благодаря соглашению Москвы и региональных властей о реконструкции регионального центра.

Миронов выразил уверенность, что благодаря трудам духовного руководства области монастырь станет одним из главных центров притяжения паломников, которые ценят историческое и культурное наследие страны.