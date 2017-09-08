Сирия: Россия не допустит возвращения тысяч боевиков-«недобитков» из ИГ

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На стороне «Исламского государства»* (запрещено в РФ), действующего, в основном, в Сирии и Ираке, воюет большое количество иностранных боевиков-наемников и джихадистов, прибывших из других государств. К сожалению, в рядах радикальных исламистов есть и выходцы из России. Сейчас, когда «Исламское государство» (запрещено в РФ) окружено со всех сторон в Сирии и Ираке, «иностранцы», вероятно, попробуют вернуться на родину.

Об этом заявил сегодня и глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом:

«Мы разделяем озабоченность Франции о том, что террористы могут сбежать из Сирии в Европу, Азию или Россию, чтобы создавать там новые угрозы. Террористы должны быть разгромлены, нельзя позволить им скрыться».

Президент информационно-аналитического центра «Религия и общество», кандидат социологических наук Алексей Гришин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что те, кто вернутся, попытаются продолжить свою «борьбу».

«Они не сдались правительственным войскам, они не пришли с повинной, не передали писем через родственников, что их обманом куда-то затянули, и так далее».

Эксперт отметил, что сейчас повсеместно наблюдается картина, когда даже крупные лидеры бандформирований оставляют на поле боя чужие тела, выдавая их за свои.

«Якобы это они погибли, чтобы их не преследовали, чтобы уйти от ответственности и скрыться под чужими документами. Тем более что боевики имеют очень много документов погибших из разных стран. Они их переделывают, о качестве «переделки» говорить сложно, но, тем не менее, этот процесс наблюдается».

Наш собеседник считает, что какая-то часть боевиков, пускай, даже и небольшая, в Россию вернется и попытается легализоваться, продолжив свою борьбу. Поэтому здесь спецслужбам предстоит очень кропотливая работа.

«Я думаю, что она должна быть очень жесткой, потому что возвращающиеся боевики совершили преступления по Уголовному кодексу Российской Федерации, и по очень тяжким статьям: участие в незаконных вооруженных формированиях, наемничество и, безусловно, терроризм. Должен быть выстроен очень серьезный кордон, любая оперативная информация должна проверяться, и, в случае ее подтверждения, действия должны быть очень жесткими».

По словам эксперта, спецслужбам предстоит огромная работа:

«По разным оценкам, возвращающихся русскоязычных террористов может быть даже не сотни, а тысячи. Но здесь есть один нюанс. Для Запада и арабского мира, в том числе, и для сирийцев, русские — это все русскоязычные. А это могут быть представители не только России, но и стран СНГ, включая страны Центральной Азии, Грузию и Украину».

Работа против возвращающихся террористами, в этой связи, должна проводиться совместно со спецслужбами стран СНГ. Однако, учитывая геополитические разногласия между Россией и другими странами - в частности, с Украиной и Грузией, боевики попытаются легализоваться там.

«Часть террористов, говорящих по-русски, — с территории Украины и Грузии, а в нынешней геополитической обстановке эти страны вряд ли пойдут на сотрудничество с Россией. Поэтому у возвращающихся боевиков есть шанс на то, чтобы попытаться избежать наказания при возвращении. Они могут возвращаться в Россию и через Украину, и через Грузию. Особенно через Украину. Они могут вернуться туда, легализоваться, а уже потом в качестве украинских граждан или в каком-то другом статусе попытаться уже возвратиться в РФ на места своего прежнего проживания или скрыться в других регионах России, но уже по поддельным документам других государств».

Однако наш собеседник подчеркнул, что российские спецслужбы знают о готовящихся «миграциях» боевиков, и по мере поступления информации о возвращении боевиков ИГ*, проводят мероприятия по их поимке.

«Существуют программы и по линии ФСБ, и все наши разведывательные подразделения направлены, в том числе, на выявление таких лиц, которые будут пытаться проникать на территорию Российской Федерации, фактически, с преступными целями. Потому что мало кто из них, вернувшись, будет тихо и спокойно доживать свой век. Ситуация отслеживается и через агентурную работу, работу аналитиков, и поисковых системы».

Причем, эксперт обратил внимание, что эта работа была начата очень давно: в прежние годы фиксировались возвращения террористов в Россию, и также проводились оперативно-розыскные мероприятия по их обнаружению и поимке. Таким образом, спецслужбы проводят успешную антидиверсионную работу, отлавливая боевиков-«недобитков».

«Кто-то был ранен, кто-то получил задание на экстремистскую деятельность, на вербовочную работу, кто-то приехал организовывать «спящие ячейки». Этот процесс нужно расценивать как диверсионную работу. Соответственно, работа ФСБ и других спецслужб против этих людей построена как против диверсантов. Если раскрывать формы и методы, то это классическая антидиверсионная работа, которая обязательно ведется».

Так, например, сообщается, что сегодня в результате спецоперации в Северной Осетии были нейтрализованы четыре боевика, присягнувших «Исламскому государству» (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.