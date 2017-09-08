Донбасс: трое бойцов ЛНР погибли под обстрелами ВСУ за неделю

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Луганск, 8 сентября. За минувшую неделю в Луганской народной республике в результате боевых действий погибли три человека, еще один получил ранение.

«На этой неделе в результате украинской агрессии потери среди военнослужащих Народной милиции ЛНР составили трое погибших и один раненый», — сообщил сегодня в ходе брифинга официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

Напомним, ранее стало известно, что украинские силовики за неделю потеряли пять человек убитыми и 11 ранеными, что стало результатом вылазки на территорию ДНР.



