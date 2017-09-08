Ракка: ВВС западной коалиции ошибочно атаковали позиции курдов, есть погибшие
Ракка, 8 сентября. Американские военные летчики нанесли ошибочный авиаудар по своим союзникам из курдского ополчения в Ракке.
Арабский телеканал сообщил, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли ошибочный удар по курдскому ополчению из состава альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) около мечети Аль-Нур в городе Ракка. Есть погибшие и раненые, отмечает источник. Точное количество пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в столкновениях с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) курдское ополчение за сутки потеряло убитыми восемь бойцов.
7 more #Pkk #Ypg killed in #Raqqa according to pro- #Pkk media. pic.twitter.com/cKDDPasozK— Cemal (@Acemal71) September 7, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.