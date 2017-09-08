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Ракка: ВВС западной коалиции ошибочно атаковали позиции курдов, есть погибшие
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    Ракка: ВВС западной коалиции ошибочно атаковали позиции курдов, есть погибшие

    16:18  8 Сентября 2017
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    Ракка: ВВС западной коалиции ошибочно атаковали позиции курдов, есть погибшие

    Ракка, 8 сентября. Американские военные летчики нанесли ошибочный авиаудар по своим союзникам из курдского ополчения в Ракке.

    Арабский телеканал сообщил, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли ошибочный удар по курдскому ополчению из состава альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) около мечети Аль-Нур в городе Ракка. Есть погибшие и раненые, отмечает источник. Точное количество пострадавших уточняется.

    Ранее сообщалось, что в столкновениях с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России) курдское ополчение за сутки потеряло убитыми восемь бойцов.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #ракка #ввс сша
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