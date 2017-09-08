Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС уничтожает промышленность страны

В Избранное

Киев, 8 сентября. Эксперт Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) заключение соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

По словам эксперта, власти Украины не понимают последствий для экономической ситуации страны, отказываясь от торговли с Таможенным союзом в пользу соглашения с ЕС.

- Это политическое соглашение для Украины экономически полностью ущербно. Что оно дает? Украина оказывается оторвана от восточных рынков сбыта. Фактически договор об ассоциации подготавливает ее территорию и экономику для экспансии европейских и американских производителей.

- Что станет с промышленным потенциалом страны?

- Если смотреть на условия об ассоциации, то в таких предприятиях Украины как авиастроение, ракетостроение, приборостроение, станкостроение нет ни единого шанса на то, чтобы выжить. И естественно, что после того как эти предприятия закроются, на территорию Украины зайдут корпорации европейские, международные которые будут здесь производить в лучшем случае крупноузловую сборку. При этом со всеми научными и высокотехнологичными предприятиями в Украине будет покончено. То есть соглашение - это способ экспансии транснациональных корпораций на новые территории. Договор об ассоциации очень сильно упрощает им это задание.

- Переход на стандарты и регламенты ЕС – это же благо?

- В соглашении прямо написано, что Украина должна все гармонизировать, сделать так, так как у них, перейти на их стандарты и техрегламенты. Но высокотехнологические предприятия Украины просто не имеют средств для этого. Украина взяла обязательство полностью перейти на стандарты и регламенты ЕС, что должно требовать затрат в $160 млрд. Если учесть, что у нас вся экономика сейчас производит только на $192 млрд, то вопрос, может ли экономика вложить $163 млрд для перехода на евростандарты, является риторическим. Если бы европейцы выделяли средства на это, но договор об ассоциации этого не предусматривает. Кроме того, Голландия ратифицировала договор с оговоркой, что Украина не имеет права претендовать на помощь из европейских бюджетов. Поэтому фактически этот договор закрепляет второстепенный, колониальный статус Украины по отношению к Евросоюзу и США. И посол США очень ярко это подтвердил, когда сказал, что Украина должна быть аграрной страной.

- Каков прогноз?

- В лучшем случае в Украине будет сборочное производство, но скорее всего это будет уклон на сырьевую экономику. Потому что для того чтобы собирать что-либо, так как в ассоциации написано, что локализация для производства должна быть около 70%, то маловероятно, что в Украине будут собирать, например, «Мерседесы» или «Тойоты». Потому что локализировать производство на Украине в принципе будет невозможно, чтобы до 70% была добавленная стоимость в Украине. Кроме того, со вступлением в силу зоны свободной торговли естественно, что будут закрыты рынки СНГ, а далее, я думаю, что и рынки Шанхайской организации сотрудничества. Если ШОС будет углублять интеграцию экономик друг друга, то часть участников, в частности Российская Федерация, будет настаивать на том, чтобы торговые режимы у других членов ШОС были такие же, как у РФ. Украина будет иметь тарифные ограничения с такой большой частью мирового рынка, то будет ли заинтересованность у тех же европейских корпораций что-либо собирать на Украине, если они будут знать, что продажа этого продукта в Россию, в Китай, в Индию будет ограничена? В таких условиях Украина больше претендует на сырьевую экономику.

Кроме того, Всеволод Степанюк обратил внимание на искажение реальности со стороны украинских властей.

«Власть, мягко выражаясь, вводит в заблуждение население по поводу роста экспорта в Евросоюз. Да, он имеет место. Но, во-первых, это происходит после значительного падения — на 17% в 2014 году. И, главное, экспорт не достиг показателей 2012 года, когда экспорт в Евросоюз составлял $18,4 млрд», — заявил Степанюк.

Получается, что Украина во времена Януковича торговала с ЕС в большем объеме и качестве, чем сейчас, когда заключила соглашение с ЕС.