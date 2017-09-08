Китайская «Хуасинь» обрадовала Сечина покупкой 14,2% акций «Роснефти» ​​​​​​​

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Москва, 8 сентября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил продажу акций «Роснефти» китайской компании CEFC («Хуасинь»). Он подчеркнул, что теперь окончательная акционерная структура компании сформирована.

14,16% акций CEFC купила у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA.

«Договор купли-продажи состоялся. После завершения необходимых процедур компания «Хуасинь» станет владельцем 14,2% «Роснефти», — сказал Сечин в интервью «России 24».

Он также отметил, что в «Роснефти» рады, что акционером стала именно китайская корпорация, а также выразил надежду, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества».