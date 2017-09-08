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Китайская «Хуасинь» обрадовала Сечина покупкой 14,2% акций «Роснефти» ​​​​​​​
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    Китайская «Хуасинь» обрадовала Сечина покупкой 14,2% акций «Роснефти» ​​​​​​​

    16:06  8 Сентября 2017  /обновлено: 16:09  08 Сентября 2017
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    Китайская «Хуасинь» обрадовала Сечина покупкой 14,2% акций «Роснефти» ​​​​​​​

    Москва, 8 сентября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил продажу акций «Роснефти» китайской компании CEFC («Хуасинь»). Он подчеркнул, что теперь окончательная акционерная структура компании сформирована. 

    14,16% акций CEFC купила у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA.

    «Договор купли-продажи состоялся. После завершения необходимых процедур компания «Хуасинь» станет владельцем 14,2% «Роснефти», — сказал Сечин в интервью «России 24».

    Он также отметил, что в «Роснефти» рады, что акционером стала именно китайская корпорация, а также выразил надежду, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества». 

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    Автор: Алексей Громов
    #роснефть #акции #сечин #хуасинь #cefc
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