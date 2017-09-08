Донбасс сегодня: «Правый сектор» расстреливает ополченцев ДНР, солдаты ВСУ гибнут под «братским огнем» 

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Донбасс, 8 сентября. Относительное затишье наблюдается по всей линии соприкосновения. В ДНР призвали ОБСЕ обратить внимание на преступление боевиков «Правого сектора»* (запрещенная в РФ экстремистская организация). Штаб АТО выдал «братский бой» за обстрел со стороны ополченцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Всего за минувшие сутки украинские силовики выпустили более 20 артиллерийских снарядов и мин по 14 населенным пунктам ДНР и ЛНР. Украинские солдаты вели систематические обстрелы указанных территорий из автоматических станковых гранатометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и штатного вооружения БМП. Военнослужащие ВСУ и бойцы Национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 24 раза.

«Правый сектор» расстреливает ополченцев ДНР

На днях на лентах некоторых украинских информагентств появилось видео расстрела женщиной-снайпером «Украинской добровольческой армии» (создана на базе запрещенной в России организации «Правый сектор» — прим. ФАН) двоих военнослужащих ВС ДНР. Казалось бы, что может быть необычного в этом случае: в Донбассе четвертый год идет война, гибель военнослужащих с обеих сторон неизбежна. Но нет.

Первое, что говорит именно о циничном преступлении, так это то, что расстрел военнослужащих произошел во время «школьного» перемирия. Второе, что наиболее важно, видно на самой видеозаписи. Убитые военнослужащие ДНР не вели никаких активных боевых действий. Более полутора минут снайпер наблюдала за противниками в прицел, после чего цинично их расстреляла.

Военное командование ДНР официально призвало ОБСЕ обратить внимание на данное преступление. Более того, украинская сторона неоднократно заявляла о введении уголовной ответственности для силовиков, нарушающих «школьное» перемирие. В ДНР призвали командование так называемой АТО возбудить уголовное дело по данному факту, квалифицировав его как умышленное убийство, совершенное группой лиц под руководством командира подразделения.

Обстрел, которого не было

Накануне в абсолютно рядовой и ничем не примечательной сводке боевых действий от штаба АТО проскочило очередное сообщение о провокациях «боевиков ДНР». В конце сводки от 7 сентября говорится о том, что под огнем военнослужащих ВС ДНР оказались украинские опорные пункты у Гнутово, Богдановки и Талаковки.

Указанная информация была тщательно проанализирована специалистами оборонного ведомства ДНР, так как в обозначенном украинскими СМИ районе донецкие военнослужащие не вели никаких активных боевых действий и не отвечали на провокации противника. Позже была получена информация военной разведки, которая и расставила все по местам.

Итак, согласно данным донецких военных, к северо-востоку от подконтрольного ВСУ населенного пункта Талаковка вечером 6 сентября 2017 года произошло боестолкновение между личным составом 59 отдельного мотопехотного батальона и боевиками ДУК «Правый сектор». Бой длился около четырех часов. После столкновения на позициях подразделения ВСУ был спущен украинский флаг и вывешен флаг «Правого сектора».

По результату «междусобойчика» потери обеих сторон составили трое убитыми и пятеро раненными. Вот такой «обстрел боевиками ДНР опорного пункта в Талаковке».

* Организация запрещена на территории РФ.