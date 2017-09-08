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Космические выбросы: чем опасны мощные вспышки на Солнце
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    Космические выбросы: чем опасны мощные вспышки на Солнце

    Космические выбросы: чем опасны мощные вспышки на Солнце

    Произошедший в среду мощный выброс солнечной энергии достиг Земли раньше ожидаемого срока, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). Чем опасны вспышки нашей звезды — в материале Федерального агентства новостей.
    16:05 8 Сентября 2017
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    Что произошло

    Солнце

    В минувшую среду, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая вспышка, которой земные ученые сразу присвоили балл X9.3. Последний раз такие показатели фиксировались 7 сентября 2005 года.
    «Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза», — пояснили сотрудники ФИАН.
    При этом они отмечают, что удар энергетического облака по Земле может оказаться мощнее, чем предполагалось ранее.

    Вспышка

    Космические выбросы: чем опасны мощные вспышки на Солнце

    Солнечная вспышка — это взрывной процесс выделения кинетической, световой и тепловой энергии в атмосфере нашей звезды. При этом выделение энергии при вспышке может достигать 6×1025 джоулей, что составляет около 1⁄6 энергии, выделяемой Солнцем за секунду. Ученые также сравнивают подобные действия со взрывом бомбы в 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте.
    После выброса фотоны достигают Земли приблизительно за 8,5 минут. Далее следуют уже мощные потоки заряженных частиц, которые могут повлиять на магнитное поле нашей планеты.

    Последствия выбросов

    Космические выбросы: чем опасны мощные вспышки на Солнце

    Мощные потоки солнечной энергии в первую очередь представляют наибольшую опасность для спутников связи и даже космических аппаратов. Они выводят из строя их приборы и системы управления. Вспышки на Солнце, образующие мощные потоки протонов, значительно повышают уровень радиации, вследствие чего люди в открытом космосе могут запросто подвергаться очень серьезному облучению.
    Кроме того, серьезный риск облучиться существует даже для пассажиров авиалайнеров, которые совершают перелеты в определенные периоды, приходящиеся на пики активности вспышек. А каждая такая вспышка сопровождается выбросом облака плазмы, которое достигая Земли, вызывает магнитные бури, негативно влияющие практически на все живые организмы и выводящие из строя самые мощные системы связи.

    Кто страдает

    - Люди с ослабленным иммунитетом
    - Население, страдающее сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренями, скачками и перепадами артериального давления
    - Люди с хроническими заболеваниями, которые обостряются во время каждой вспышки солнечной энергии и последующей магнитной бури
    - Население, подверженное периодическим проявлениям бессонницы, потере аппетита, беспокойному сну
    - Психически неуравновешенные личности.

     

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