Космические выбросы: чем опасны мощные вспышки на Солнце

Что произошло В минувшую среду, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая вспышка, которой земные ученые сразу присвоили балл X9.3. Последний раз такие показатели фиксировались 7 сентября 2005 года. «Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза», — пояснили сотрудники ФИАН. При этом они отмечают, что удар энергетического облака по Земле может оказаться мощнее, чем предполагалось ранее.

Вспышка Солнечная вспышка — это взрывной процесс выделения кинетической, световой и тепловой энергии в атмосфере нашей звезды. При этом выделение энергии при вспышке может достигать 6×1025 джоулей, что составляет около 1⁄6 энергии, выделяемой Солнцем за секунду. Ученые также сравнивают подобные действия со взрывом бомбы в 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. После выброса фотоны достигают Земли приблизительно за 8,5 минут. Далее следуют уже мощные потоки заряженных частиц, которые могут повлиять на магнитное поле нашей планеты.

Последствия выбросов Мощные потоки солнечной энергии в первую очередь представляют наибольшую опасность для спутников связи и даже космических аппаратов. Они выводят из строя их приборы и системы управления. Вспышки на Солнце, образующие мощные потоки протонов, значительно повышают уровень радиации, вследствие чего люди в открытом космосе могут запросто подвергаться очень серьезному облучению. Кроме того, серьезный риск облучиться существует даже для пассажиров авиалайнеров, которые совершают перелеты в определенные периоды, приходящиеся на пики активности вспышек. А каждая такая вспышка сопровождается выбросом облака плазмы, которое достигая Земли, вызывает магнитные бури, негативно влияющие практически на все живые организмы и выводящие из строя самые мощные системы связи.