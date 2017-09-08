Бизнесмен забил до смерти приятеля деревянным крестом в Смоленске

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Смоленск, 8 сентября. Владелец магазина ритуальных услуг выместил злобу на собутыльнике при помощи деревянного креста.

Во время совместного распития спиртных напитков смоленский бизнесмен заподозрил своего приятеля в краже денег. Масло в огонь подлило то, что знакомый во время распития включил музыку и отказался убавить громкость. В ходе конфликта владелец магазина схватил деревянный крест и нанес собутыльнику несколько ударов.

Сотрудники Генпрокуратуры РФ сообщили, что от полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице. Смоленский бизнесмен приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима, сообщает «Телеканал 360».