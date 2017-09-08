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Россия настаивает на посещении ОЗХО сирийского Хан-Шейхуна и авиабазы «Шайрат»
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    Россия настаивает на посещении ОЗХО сирийского Хан-Шейхуна и авиабазы «Шайрат»

    16:03  8 Сентября 2017
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    Россия настаивает на посещении ОЗХО сирийского Хан-Шейхуна и авиабазы «Шайрат»

    Москва, 8 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объективные выводы по химическому оружию в Сирийской республике можно сделать только в том случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетят авиабазу в сирийском Шайрате, а также Хан-Шейхун.

    «Мы убеждены, что только посетив и Хан-Шейхун, (где якобы было применено химоружие 4 апреля — ред.), и аэродром в Шайрате, с которого, как утверждается, взлетали самолеты с химическими боеприпасами, можно делать объективные выводы», — сказал глава российского дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

    Напомним, ранее Лавров заявил, что РФ разделяет опасения Франции, что террористы могут сбежать из Сирийской республики в другие государства. 

    Россия настаивает на посещении ОЗХО сирийского Хан-Шейхуна и авиабазы «Шайрат»

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #лавров #химоружие
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