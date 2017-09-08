Экстаз на миллион: эксперты рассказали о судьбе иска не удовлетворенной кредитом петербурженки

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Петербурженка подала в Савеловский суд Москвы иск на 1 млн рублей без одной копейки к кредитной организации «Быстроденьги». Поводом стал факт, что женщина не получила обещанного на сайте компании удовлетворения при погашении кредита.

Адвокаты Шота Горгадзе и Артем Баконин, комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию, пришли к выводу, что шансы на удовлетворения иска равны нулю.

«Шансы этого иска равны нулю, поскольку истица, по всей видимости, насмотрелась фильмов про западное правосудие, где герой подает многомиллионный иск за то, что его не предупредили, что нельзя стирать кошку и сушить ее в микроволновке, выигрывает суд и становится миллионером», — комментирует для ФПН известный столичный адвокат Шота Горгадзе.

«Еще не придумано технических средств, чтобы установить, было ли у женщины в момент погашения этого займа чувство удовлетворения, схожее с оргазмом. Может, оно было, а может, и нет, а может — не такое сильное, как она хотела. В любом случае, можно посочувствовать даме, что она не испытала того, что хотела. История шуточная. Если серьезно подходить к этому вопросу, то в мире нет фиксации таких физиологических процессов. У этого искового требования нет будущего», — считает петербургский адвокат Артем Баконин.

Из иска следует, что Юлия П. в конце августа взяла микрозайм в размере пяти тысяч рублей. Женщина утверждает, что причиной микрозайма стала размещенная на сайте «Быстроденьги» статья, в которой якобы утверждалось, что эксперты одного из интернет-порталов после проведенного исследования пришли к выводу, что в момент «в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма».

Как сообщают СМИ, такое исследование проводилось на базе сайта «Секс.рф», где респондентам предложили ответить на вопрос «какие бытовые дела они могли бы сравнить с оргазмом». Каждая пятая девушка считает, что схожие ощущения можно испытать при погашении долга. Организация «Быстроденьги» якобы выступала в качестве партнера исследования. По словам истицы, она исполнила свои обязательства – погасила кредит в полном объеме, однако как утверждает Юлия П., ее настроение не улучшилось.

«В момент погашения долга я не испытала внутреннего удовлетворения и спокойствия, сравнимого с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье», — сказано в иске.

В связи с этим жительница Петербурга просит суд взыскать с кредитной организации компенсацию за моральный вред в размере 999 тысяч 999 рублей 99 копеек.

«У нас такая система не работает: отчасти — к сожалению, отчасти — слава богу. К сожалению, потому, что практика компенсации морального вреда (имущественного иска) такова, что иногда родственникам убитого человека компенсируют несколько десятков тысяч рублей. Если пару сотен тысяч — это значит, что судебное дело завершилось очень успешно, — говорит адвокат Шота Горгадзе. — К счастью, у нас нет этой практики, потому что сутяжничество (не судебная защита своих прав) приняло бы непредсказуемые масштабы. Когда человек по объективным причинам обращается в суд и доказывает свою правоту — это одно, а когда речь идет о рекламном слогане — это другое. С тем же успехом можно было подать в суд на ФНС. Все мы помним слоган: «Заплати налоги и спи спокойно». Если бы я заплатил налоги, и меня продолжала бы терзать бессонница, я бы тоже имел право обратиться с иском в суд, ведь обещание не исполнено. Человек получил свои пять минут славы».

Российская судебная система очень отличается от западной, особенно от англосаксонских стран, где распространено прецедентное право. Если прецедент удается доказать, и такой иск будет удовлетворен, значит будущие исковые требования по аналогичным поводам с большей вероятностью будут успешными.

«Я бы не был столь категоричен относительно судебной системы Великобритании или Америки. Все-таки, люди опираются на какие-то факты и доводы. Если, допустим, я не наелся гамбургером, а мне обещали полное насыщение, как определить этот критерий, наелся или нет? Как это установить, зафиксировать, и как доказать в суде, — задается вопросами адвокат Артем Баконин. — Иск этой дамы не будет удовлетворен. Но бывает всякое. Возможно, истице с микрозаймом и оргазмом попадется судья с юмором, который удовлетворит иск на рубль. Возможно, барышня или с юмором, или ей стоит провериться у врача. Возможно, она была вынуждена прибегнуть к таким мерам в надежде найти мужчину — мол, «молодые люди, обратите внимание и давайте знакомиться».

Отметим, что по количеству самых нелепых судебных исков лидируют, конечно же, Соединенные Штаты. Именно эта страна славится своими свободами и прецедентным правом — в Америке фактически можно засудить кого угодно за что угодно.

Так, зоозащитники борются в суде с британским фотографом Дэвидом Слейтером, доказывая, что авторские права на селфи должны принадлежать макаке по кличке Наруто. Дело в том, что фотограф оставил свой фотоаппарат без присмотра, чем тут же воспользовалась шестилетняя Наруто. Изучая неизвестный ей аппарат, макака несколько раз случайно сфотографировала себя – в итоге получилась серия знаменитых «обезьяних селфи».

Зоозащитники подали судебный иск в федеральный суд и добиваются, чтобы все авторские отчисления шли макаке и ее сородичам в заповеднике индонезийского острова Сулавеси. Однако Бюро регистрации авторских прав в США утверждает, что авторские права можно зарегистрировать лишь на работы, созданные человеком.

В 2014 году жительница Портленда подала в суд на супермаркет Walmart, потребовав с компании 10 тысяч долларов. Женщина утверждает, что ей продали шампунь, после которого ее длинные волосы спутались настолько, что ей пришлось обрезать их фактически под корень. В иске она уточнила, что потеряла удовольствие от жизни.

Другая американка попыталась страсти с властей Нью-Йорка 2 миллиарда долларов за то, что wi-fi, установленный на парковке около дома, вызывает у нее звон в ушах, ушные инфекции и затекание шеи.