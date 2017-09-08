Лавров: РФ будет влиять на ДНР и ЛНР для выполнения «Минска»

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Москва, 8 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Киев должен перестать чинить препятствия в реализации «Минска».

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил во время переговоров со своим французским коллегой, что западные страны, имеющие влияние на Украину, должны убедить киевские власти прекратить чинить препятствия выполнению Минских договоренностей.

Россия, отметил Лавров, подтверждает свою приверженность «Минску» и Комплексу мер, который получил одобрение Совбеза ООН. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона использует свое влияние на ДНР и ЛНР для того, что бы республики конструктивно действовали в реализации Минских договоренностей.