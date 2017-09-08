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Москва увидела циничное жонглирование фактами в пресс-релизе ООН про ВКС РФ и Ракку
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    Москва увидела циничное жонглирование фактами в пресс-релизе ООН про ВКС РФ и Ракку

    15:56  8 Сентября 2017
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    Москва увидела циничное жонглирование фактами в пресс-релизе ООН про ВКС РФ и Ракку

    Москва, 8 сентября. Пресс-релиз Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) создает ложное впечатление о причастности ВКС России к гибели мирных жителей сирийской Ракки. Это является жонглированием фактов, сообщили в МИД РФ.

    В ведомстве обратили внимание на то, что вслед за информацией об авиаударах международной коалиции во главе с США приводится не относящаяся к этой проблематике статистика о действиях российской авиации в Сирии. Далее приводятся данные о гибели мирного населения в Ракке.

    «Тем самым создается впечатление о причастности российских ВКС к гибели там мирных жителей. Цинизм подобного «жонглирования фактами» на этот раз превзошел все прежние политически ангажированные заходы УВКПЧ», — сообщается на официальном сайте МИД.

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    Автор: Борис Любимов
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