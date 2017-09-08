Убийцу-людоеда задержали на Урале

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Арамиль, 8 сентября. В Свердловской области задержан мужчина, которого подозревают в каннибализме. Накануне изуродованный труп женщины был обнаружен на плотине.

Очевидцы сообщали, что у погибшей была отрезана грудь, а на ногах вырезаны куски мяса, пишет Ura.ru. Полиция начала устанавливать личность жертвы и вести поиск убийцы. Официальных подтверждений, что подозреваемого задержали, пока нет.

«Никаких комментариев пока не будет», — цитирует Ura.ru. Александра Шульгу, старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области.

Ситуацию обсуждали в социальных сетях, многие жители опасались, что в городе завелся людоед или маньяк.