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Убийцу-людоеда задержали на Урале
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    Убийцу-людоеда задержали на Урале

    16:08  8 Сентября 2017
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    Убийцу-людоеда задержали на Урале

    Арамиль, 8 сентября. В Свердловской области задержан мужчина, которого подозревают в каннибализме. Накануне изуродованный труп женщины был обнаружен на плотине.

    Очевидцы сообщали, что у погибшей была отрезана грудь, а на ногах вырезаны куски мяса, пишет Ura.ru. Полиция начала устанавливать личность жертвы и вести поиск убийцы. Официальных подтверждений, что подозреваемого задержали, пока нет.

    «Никаких комментариев пока не будет», — цитирует Ura.ru. Александра Шульгу, старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области.

    Ситуацию обсуждали в социальных сетях, многие жители опасались, что в городе завелся людоед или маньяк. 

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    Автор: Рина Брусникина
    #урал #убийство #жертва
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