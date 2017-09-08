РФ и Франция опасаются бегства террористов из Сирии в другие страны

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Москва, 8 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ разделяет опасения Франции, что террористы могут сбежать из Сирийской республики в другие государства.

«Мы разделяем озабоченность Франции о том, что террористы могут сбежать из Сирии в Европу, Азию или Россию, чтобы создавать там новые угрозы, — заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. — Террористы должны быть разгромлены, нельзя позволить им скрыться».

Ранее Лавров оценил ситуацию в Сирии, констатировав признаки осязаемого прогресса в стране.

Как сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, укрепление режима перемирия создает в Сирии новую реальность, поскольку у населения появляется реальный шанс начать мирную жизнь.