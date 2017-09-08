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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
«Гуманитарные колонны» Запада растворяются в Сирии вместе с террористами — Конашенков
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    «Гуманитарные колонны» Запада растворяются в Сирии вместе с террористами — Конашенков

    15:33  8 Сентября 2017  /обновлено: 15:48  08 Сентября 2017
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    «Гуманитарные колонны» Запада растворяются в Сирии вместе с террористами — Конашенков

    Москва, 8 сентября. Поражения террористов «Исламского государства»* от армии Сирии, поддерживаемой ВКС РФ вновь подтвердили фальшивость намерений Запада оказать помощь жителям страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Представитель оборонного ведомства напомнил, что от боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»* (обе организации запрещены в РФ) освобождены тысячи населенных пунктов и десятки тысяч квадратных километров, однако озабоченность Парижа и Лондона гуманитарной ситуацией касается только тех территорий, которые контролируются террористами.

    «Но сразу после освобождения населенных пунктов от боевиков, западные СМИ почему-то накрывает информационный штиль, а вчера еще ретивых европейских гуманистов – амнезия», — заявил представитель Минобороны РФ.

    Он подчеркнул, что «гуманитарные колонны» Запада сразу же бесследно растворяются. В частности, власти Сирии и российский Центр по примирению враждующих сторон не получили ни одного обращения от европейских стран о направлении гумпомощи в Дейр эз-Зор после его деблокировки.

     

     

    «Такая пассивность и медлительность европейских политиков и международных гуманитарных организаций, культивирующих на публике сострадание и милосердие к жертвам войн, устраивает только боевиков ИГИЛ*. Сирийцам же, сейчас больше всего нужны не пустые слова и слезы умиления, а реальные продукты, медикаменты и предметы первой необходимости», — подчеркнули в Минобороны.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сирия #иг #игил #конашенков #джебхат ан-нусра
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