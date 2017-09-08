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Москва, 8 сентября. Поражения террористов «Исламского государства»* от армии Сирии, поддерживаемой ВКС РФ вновь подтвердили фальшивость намерений Запада оказать помощь жителям страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства напомнил, что от боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»* (обе организации запрещены в РФ) освобождены тысячи населенных пунктов и десятки тысяч квадратных километров, однако озабоченность Парижа и Лондона гуманитарной ситуацией касается только тех территорий, которые контролируются террористами.

«Но сразу после освобождения населенных пунктов от боевиков, западные СМИ почему-то накрывает информационный штиль, а вчера еще ретивых европейских гуманистов – амнезия», — заявил представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что «гуманитарные колонны» Запада сразу же бесследно растворяются. В частности, власти Сирии и российский Центр по примирению враждующих сторон не получили ни одного обращения от европейских стран о направлении гумпомощи в Дейр эз-Зор после его деблокировки.

«Такая пассивность и медлительность европейских политиков и международных гуманитарных организаций, культивирующих на публике сострадание и милосердие к жертвам войн, устраивает только боевиков ИГИЛ*. Сирийцам же, сейчас больше всего нужны не пустые слова и слезы умиления, а реальные продукты, медикаменты и предметы первой необходимости», — подчеркнули в Минобороны.

* Организация запрещена на территории РФ.