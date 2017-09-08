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В Совфеде объяснили, откуда возьмут 100 млрд рублей на повышение пенсий
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    В Совфеде объяснили, откуда возьмут 100 млрд рублей на повышение пенсий

    15:26  8 Сентября 2017
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    В Совфеде объяснили, откуда возьмут 100 млрд рублей на повышение пенсий

    Москва, 8 сентября. Необходимость выплат регионам 100 млрд рублей для доведения пенсий в России до прожиточного минимума будет учитываться при принятии бюджета Пенсионного фонда. Об этом сообщил глава комитета по соцполитике Совфеда Валерий Рязанский.

    «Мы, естественно, когда будем принимать бюджет Пенсионного фонда, будем учитывать необходимость выплат регионам для выполнения этого требования», — заявил сенатор.

    Рязанский напомнил, что индексация трудовых пенсий на уровень инфляции произойдет 1 февраля 2018 года. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля. 1 августа будет произведет перерасчет выплат работающим пенсионерам.

    Напомним, глава правления Пенсионного фонда Антон Дроздов накануне заявил, что на доведение пенсий до прожиточного минимума будет выделено около 100 млрд рублей.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #пенсии #совфед #рязанский
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