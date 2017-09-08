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Военные из Молдавии прибыли на Украину вопреки запрету Додона
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    Военные из Молдавии прибыли на Украину вопреки запрету Додона

    15:34  8 Сентября 2017
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    Военные из Молдавии участвуют в учениях на Украине вопреки запрету Додона

    Кишинев, 8 сентября. Молдавские военнослужащие прибыли на учения Rapid Trident-2017 во Львовской области Украины вопреки запрету президента Молдавии Игоря Додона. О прибытии военнослужащих написал глава пресс-службы мероприятия Антон Миронович.

    «Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Выводы делайте сами», — написал Миронович в Facebook.

    Ранее и.о. министра обороны Молдавии Георгий Галбура заявил, что в учениях Rapid Trident — 2017 примут участие 57 молдавских военных.

    Добавим, президент Молдавии Игорь Додон потребовал уволить Галбуру из-за отправки солдат на Украину для участия в учениях.

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    Автор: Борис Любимов
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