Сечин объяснил влияние на нефтяной рынок девальвации доллара

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Большой Камень (Приморский край), 8 сентября. Основное влияние на рынок нефти оказывает не сделка с ОПЕК, а девальвация доллара. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Сечин объяснил свою точку зрения тем, что именно через девальвацию доллара США поддерживают своих производителей сланцевой нефти.

В связи с этим перед решением вопроса о возможном продлении сделки с ОПЕК необходимо провести анализ всех факторов, влияющих на нефтяной рынок, отмечает Сечин.