Дейр эз-Зор: боевики ИГ пытаются отбить у САА город Аш-Шула
Дейр эз-Зор, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* начали контрнаступление на позиции САА в городе Аш-Шула.
Военные источники в Сирии сообщают о массированной атаке, предпринятой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на позиции правительственных войск, которые закрепились в населенном пункте Аш-Шула, расположенном в 20 километрах от Дейр эз-Зора. Исламисты также открыли огонь по нефтяным месторождениям.
Ранее сообщалось, что союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков «Халифата» стратегически важный город Аш-Шула к юго-западу от Дейр эз-Зора.
#BREAKING:— TheMoroccanBaathist (@MorocanArab) September 8, 2017
Islamic State sets the Shoula oilfields under fire in the Deir Ezzor deserts.
* Организация запрещена на территории РФ.