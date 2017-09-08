Дейр эз-Зор: боевики ИГ пытаются отбить у САА город Аш-Шула

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Дейр эз-Зор, 8 сентября. Боевики «Исламского государства»* начали контрнаступление на позиции САА в городе Аш-Шула.

Военные источники в Сирии сообщают о массированной атаке, предпринятой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на позиции правительственных войск, которые закрепились в населенном пункте Аш-Шула, расположенном в 20 километрах от Дейр эз-Зора. Исламисты также открыли огонь по нефтяным месторождениям.

Ранее сообщалось, что союзные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков «Халифата» стратегически важный город Аш-Шула к юго-западу от Дейр эз-Зора.

#BREAKING:



Islamic State sets the Shoula oilfields under fire in the Deir Ezzor deserts. — TheMoroccanBaathist (@MorocanArab) September 8, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.