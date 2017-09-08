Россия скоро подаст в суд из-за «оккупации» генконсульства в Сан-Франциско – МИД РФ

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Москва, 8 сентября. Россия обратится в американский суд по ситуации с дипсобственностью РФ в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также представитель ведомства назвал действия агентов американских спецслужб на объектах дипломатической собственности оккупацией.

«Это произойдет в ближайшее время. Вопрос достаточно серьезный, нужно хорошо подготовиться, именно этим мы сейчас и занимаемся», — сказал дипломат.

Рябков полагает, что добиться справедливого решения по этому делу будет нелегко, в том числе из-за созданной «недругами» в США политической атмосферы. «Но тем не менее, это реальный путь и мы будем двигаться по нему», — отметил он.

Замминистра также назвал оккупацией действия спецслужб США, которые находились в генконсульстве России в Сан-Франциско без согласия законного владельца.