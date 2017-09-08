Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию

Премьер-министр РФ отметил, что население России должно быть готово к предстоящим изменениям в таких системах как образование, здравоохранение, социальная помощь. Именно работников этих профессий могут ждать сокращения.

«Прежде всего, это произойдет в сферах, где массовый неквалифицированный человеческий труд можно вполне заменить машинами. Пример — операционист в банках. Уже сейчас для оплаты счетов не надо стоять в очередях, можно все оплатить через онлайн-банк. Далее профессия охранника — миллионы охранников, блуждающих от безделья нам сейчас просто не нужны, везде есть камеры. Еще вариант — оператор в такси. В настоящее время россияне все чаще используют мобильные сервисы заказа такси, что делает бесполезными девушек, которые звонят вам и говорят «машинка подана к подъезду», — продолжает эксперт.