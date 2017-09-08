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Экономика
Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию
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    Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию

    Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию

    Дмитрий Медведев напомнил россиянам о необходимости готовиться к последствиям цифровой экономики, которая может «убить» целые профессии. Премьер прав — только это будет происходить со временем, заявил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.
    16:19 8 Сентября 2017
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    Цифровая экономика

    Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию

    Цифровая экономика — это программа внедрения цифровых технологий «во всех областях жизни». Она будет действовать до 2024 года и должна развить экономическую деятельность, основанную на современных информационных технологиях. К цифровой экономике относятся также товары и сервисы, производимые электронным бизнесом.
    «Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей, создать новые вызовы в сфере занятости», — Медведев во время своего выступления на Московском финансовом форуме.
     

    Цель программы

    Цифровая среда

    Авторы программы считают, что их детище приведет к существенной модернизации государственного аппарата, а все типовые, рутинные, бюрократические операции будут «оцифрованы».
    «Высшая фаза «цифровой экономики» — это среда, в которой люди сидят удаленно за компьютерами, управляют роботами, 3D-принтерами и безлюдными автоматизированными производствами. Реализуется принцип — всем по потребностям, причем получают люди по способностям и имеют кучу свободного времени. Причем это не утопия, потому что мы постепенно движемся к этой цифровой среде», — поясняет ситуацию эксперт в области информационной безопасности Власов.
     

    Смерть профессий

    Профессия охранника станет ненужной

    Премьер-министр РФ отметил, что население России должно быть готово к предстоящим изменениям в таких системах как образование, здравоохранение, социальная помощь. Именно работников этих профессий могут ждать сокращения.
    «Прежде всего, это произойдет в сферах, где массовый неквалифицированный человеческий труд можно вполне заменить машинами. Пример — операционист в банках. Уже сейчас для оплаты счетов не надо стоять в очередях, можно все оплатить через онлайн-банк. Далее профессия охранника — миллионы охранников, блуждающих от безделья нам сейчас просто не нужны, везде есть камеры. Еще вариант — оператор в такси. В настоящее время россияне все чаще используют мобильные сервисы заказа такси, что делает бесполезными девушек, которые звонят вам и говорят «машинка подана к подъезду», — продолжает эксперт.
     

    Цифровая экономика изменит мир

    Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию

    Несмотря на то, что многие профессии потеряют свою значимость и со временем будут упразднены, цифровая экономика остается безусловным благом. Пока это лишь идея, которая должна сделать Россию лидером мирового технологического процесса.
    «Продвижение современных технологий сейчас тормозится старшим поколением, рожденным в доцифровую эру. Пенсионерам сложно понять новые технологии, они не хотят или боятся ими использовать. Но как только это поколение уйдет, внедрение цифровой среды станет заметней. Это хорошо. Это будущее нашей страны, это будущее всего мира. Не зря даже Владимир Путин говорил 1 сентября, что нейросети и искусственный интеллект изменят мир. Это только начало», — заключил Власов.
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