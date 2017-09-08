Как умирают профессии: эксперт рассказал, почему цифровая экономика изменит Россию

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«Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей, создать новые вызовы в сфере занятости», — Медведев во время своего выступления на Московском финансовом форуме.
«Высшая фаза «цифровой экономики» — это среда, в которой люди сидят удаленно за компьютерами, управляют роботами, 3D-принтерами и безлюдными автоматизированными производствами. Реализуется принцип — всем по потребностям, причем получают люди по способностям и имеют кучу свободного времени. Причем это не утопия, потому что мы постепенно движемся к этой цифровой среде», — поясняет ситуацию эксперт в области информационной безопасности Власов.
«Прежде всего, это произойдет в сферах, где массовый неквалифицированный человеческий труд можно вполне заменить машинами. Пример — операционист в банках. Уже сейчас для оплаты счетов не надо стоять в очередях, можно все оплатить через онлайн-банк. Далее профессия охранника — миллионы охранников, блуждающих от безделья нам сейчас просто не нужны, везде есть камеры. Еще вариант — оператор в такси. В настоящее время россияне все чаще используют мобильные сервисы заказа такси, что делает бесполезными девушек, которые звонят вам и говорят «машинка подана к подъезду», — продолжает эксперт.
«Продвижение современных технологий сейчас тормозится старшим поколением, рожденным в доцифровую эру. Пенсионерам сложно понять новые технологии, они не хотят или боятся ими использовать. Но как только это поколение уйдет, внедрение цифровой среды станет заметней. Это хорошо. Это будущее нашей страны, это будущее всего мира. Не зря даже Владимир Путин говорил 1 сентября, что нейросети и искусственный интеллект изменят мир. Это только начало», — заключил Власов.