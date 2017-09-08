Ford отзывает в России почти 21 тыс. кроссоверов Kuga

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Москва, 8 сентября. Официальный представитель Ford в России объявил об отзыве по всей РФ 20 тыс. 864 кроссоверов Kuga.

Причиной отзыва стали технические неисправности. По данным Росстандарта, 19,81 тыс. автомобилей, проданных в период с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года, отзывают из-за возможного возникновения возгорания изоляционного материала внутренней поверхности отделки средней стойки.

Кроме того, ООО «Форд Соллерс Холдинг» намерена заменить подушки безопасности у еще одной 1,06 тыс. кроссоверов, реализованных с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года.

