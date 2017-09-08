Эксперт рассказал, чем обернется для России создание «военного Шенгена»

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Литва предлагает создать в Европе «военную шенгенскую зону». Такое предложение прозвучало из уст главы литовского военного ведомства Раймундаса Кароблиса на встрече министров обороны стран ЕС в Таллине.

«Вместе со странами Бенилюкса, Финляндией и Эстонией, мы предлагаем разработать в рамках PESCO военный шенгенский проект, который облегчит возможность перемещения войск в Европе», — заявил Кароблис.

Согласно литовскому госчиновнику, «военный Шенген» упростит инвестиции в инфраструктуру, а значит, принеся пользу как Евросоюзу, так и НАТО. Глава военного ведомства также подчеркнул готовность Литвы предпринять все возможное для усиления сотрудничества стран ЕС в оборонной сфере.

По мнения независимого политолога Александра Асафова, прозвучавший из Таллина призыв — событие поистине общеевропейского значения. Только удивительно, что многие СМИ и представители экспертного сообщества до сих пор не уделили ему должного внимания.

«В Договоре о Европейском союзе от 1992 года (также известен как Маастрихтский договор) существует 42 статья, которая регламентирует PESCO, т.е. систему постоянного структурированного сотрудничества между всеми странами подписантами соглашения. До сих пор эта статья была использована всего один раз: после парижских терактов президент Франсуа Олланд заявил, что атака была проведена против всей Европы, и этот протокол впервые сработал. Сейчас литовский министр обороны и его коллеги желают вдохнуть в инициативу PESCO новую жизнь — сделать военное сотрудничество европейских стран постоянным», — заявил Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На практике это будет означать, что НАТО может перестать быть центральным координационным органом — де-факто Генштабом — всех европейских армий. На базе «военного Шенгена» постепенно может возникнуть параллельная альянсу военная структура. При этом эта структура будет обладать ядерным потенциалом — и ядерных боеголовок у нее будет гораздо больше, чем есть у США на территории Европы. Так, на данный момент США размещают на европейском континенте от 90 до 140 боеголовок. Между собой страны ЕС контролируют третий ядерный арсенал в мире после американского и российского — 525 боеголовок.

«Фактически это возвращение к идее создания общеевропейской армии, которую еще год назад продвигала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. После того, как она договорилась с Трампом о выплатах в НАТО, тот согласился сохранить Североатлантический альянс и, вроде как, идея была забыта. Сейчас мы видим, что забыта не насовсем», — подчеркивает Асафов.

То, что в Европе вновь говорят о единых вооруженных силах, — следствие нарастающего противостояния между США и ЕС.

«Мы видим энергетическую, торговую и военную экспансию США в Европу. Мы видим, как Вашингтон все чаще продавливает внутри ЕС свои интересы в ущерб собственно европейским. В основном делается это через Польшу. Евросоюз понимает необходимость противостоять этим поползновениям, а потому вдыхает новую жизнь в уже, казалось бы, отжившую себя идею об общеевропейской армии. Когда-то один британский дипломат сказал, что свиньи скорее залетают по небу, чем у ЕС появится своя армия. Но вскоре уже Великобритания не будет частью ЕС, значит, об этой идее снова можно говорить», — суммирует свою точку зрения Александр Асафов.

Что касается самой Литвы, ее министр обороны первым поднял тему «военного Шенгена» не просто так. Экономика прибалтийских стран пребывает в постоянной депрессии. Создание на европейском континенте военной инфраструктуры, обеспечивающей повышенную мобильность общих войск ЕС, будет очень на руку Литве. Вильнюс всегда может потребовать для себя дотаций на поддержания той части инфраструктуры, которая будет находиться на его территории. Все понимают, что у Литвы нет денег, потому они будут выделены из общеевропейской казны. Это может стать большим подспорьем для литовского бюджета.

Потенциально для России появление в Европе нового военного альянса, пусть даже и собранного из стран-участниц НАТО, но независимого от центральных структур альянса и от США, может быть очень выгодно.