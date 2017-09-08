Политолог рассказал, как полемика Захаровой и Науэрт повлияет на отношения США и РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за ситуацией с генконсульством РФ стоит ФБР и ответила на заявление представителя госдепартамента США Хезер Науэрт. Ранее Науэрт выразила надежду, что в будущем отношения между Россией и Соединенными Штатами потеплеют. Захарова в свою очередь отметила, что в МИДе внимательно отнеслись к информации Госдепа, но заметила, что Америке стоит обозначить конкретную точку отсчета, с которой начнется улучшение отношений.

«У меня есть вопрос к Госдепу. Простой вопрос. С какого момента начинается отсчет», — сказала Захарова.

Мария Захарова заметила, что требование американских властей освободить генконсульство России в Сан-Франциско явно не способствует нормализации отношений России и США.

Политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что заявления о необходимости улучшения отношений между РФ и США звучат от западных политиков различных уровней регулярно.

«Заявление Науэрт — это пустые слова. Россию не интересуют слова, которые произносит представитель госдепартамента. Мы уже слышали очень много нейтральных и нейтрально-позитивных речей, но сама по себе такого рода риторика власть не интересует. Для России имеют значения конкретные действия и поступки Вашингтона, акции, которые были бы направлены на улучшение отношений», — высказал мнение эксперт.

Брутер говорит, что если бы Соединенные Штаты опасались ответных мер в отношении собственных дипломатов, но изначально не стали бы «раскручивать» конфликт (31 августа США объявили о своем решении закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, министр иностранных дел России Сергей Лавров после требования властей США пообещал, что Москва отреагирует на закрытие дипобъектов). Также эксперт подчеркнул, что Науэрт в своей речи этих фактов не коснулась, что еще раз подтверждает бессмысленность заявления представителя госдепартамента.

«Если будет виден позитивный подход со стороны Соединенных Штатов, то со стороны России вне всякого сомнения последует позитивный ответ. Это должны быть конкретные действия и предложения. Например, Владимир Путин позитивно оценил размещение миротворцев ООН на линии разделения в Донбассе. Чем не предложение?» — рассуждает Брутер.

На пресс-конференции, посвященной итогам БРИКС, Владимир Путин сказал, что приветствует отправку в Донбасс вооруженных миротворческих формирований. По мнению главы государства, данный шаг должен помочь в разрешении конфликта на Юго-Востоке Украины. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что не допустит участия российских военных и ополченцев республик ДНР и ЛНР в миротворческой кампании. Эксперты, опрошенные ФАН, предупреждали, что при формировании групп миротворческой миссии у Украины обязательно возникнут претензии к ее национальному составу.

Хизер Науэрт уже высказалась по поводу участия американских миротворцев. Она сказала, что это возможно, однако у США иное видение разрешения юно-западного конфликта. Запад хочет действовать на территории всей оккупированной территории Украины, в том числе и на границе с Россией, что противоречит российской концепции участия сил ООН в Донбассе.

Напомним, ранее Науэрт заявила, что Госдеп не хочет «обмена дипломатическими действиями по принципу «око за око». Эксперт Федерального агентства новостей связал подобную риторику с опасениями Соединенных Штатов Америки равнозначных ответных мер со стороны России. Президент РФ говорил, что в случае усугубления политических отношений Россия действительно может выслать американских дипломатов.