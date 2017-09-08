Украина без предупреждения прекратила подачу воды в ЛНР

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Луганск, 8 сентября. Украина прекратила подачу воды на территорию Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции, которая находится в районе города Лисичанск.

«Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, авария в энергосети стала причиной произошедшего.

Напомним, ранее насосная станция Южнодонбасского водовода (ЮДВ) Донецкой народной республики в районе Ясиноватой оказалась под обстрелом со стороны киевских силовиков.