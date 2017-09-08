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Лавров констатировал признаки осязаемого прогресса в Сирии
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    Лавров констатировал признаки осязаемого прогресса в Сирии

    14:48  8 Сентября 2017  /обновлено: 15:54  08 Сентября 2017
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    Лавров констатировал признаки осязаемого прогресса в Сирии

    Москва, 8 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в Сирии, констатировав признаки осязаемого прогресса в стране. Об этом он заявил по итогам переговоров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Москве.

    Глава МИД РФ подчеркнул, что особое внимание на встрече было уделено положению в Сирии. Москва считает, что есть признаки достаточно осязаемого прогресса, отметил он.

    Лавров также напомнил, что в стране действуют три зоны деэскалации, а на 6-й международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане будет обсуждаться вопрос о четвертой зоне деэскалации в Идлибе.

    «Она наиболее сложная, поэтому ее согласование занимает так много времени», — пояснил он.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #москва #лавров
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