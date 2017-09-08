Лавров констатировал признаки осязаемого прогресса в Сирии

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Москва, 8 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в Сирии, констатировав признаки осязаемого прогресса в стране. Об этом он заявил по итогам переговоров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Москве.

Глава МИД РФ подчеркнул, что особое внимание на встрече было уделено положению в Сирии. Москва считает, что есть признаки достаточно осязаемого прогресса, отметил он.

Лавров также напомнил, что в стране действуют три зоны деэскалации, а на 6-й международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане будет обсуждаться вопрос о четвертой зоне деэскалации в Идлибе.

«Она наиболее сложная, поэтому ее согласование занимает так много времени», — пояснил он.